台中市議會18日進行交通地政業務質詢，市議員鄭功進、黃守達、張耀中、李天生等人均關心中台灣好玩卡推行狀況，截止今年七月底，中央交通部多次詢問台中市政府觀光旅遊局，是否提案爭取的中台灣好玩卡補助計畫，卻遭台中市政府無聲無息的一紙公文斷然拒絕。

鄭功進痛批，明明今年五月，市政府觀旅局才大張旗鼓，發行千份馬上秒殺的中台灣經典景點卡，短短一個月就以投資報酬不如預期、現階段核心產品不易銷售、展觀景點及活動多屬免費等牽強理由拒辦，顯然是扼殺，台中市好不容易養出成績的中台灣好玩卡，決策既專斷又黑箱。

鄭功進指出，一座城市觀光亮點的打造與行銷，絕非一蹴可幾。中央既然有意願帶頭，提供台灣好玩卡的補助計畫，台中市政府身為中彰投苗雲嘉竹治理平台的領頭羊，竟然不願主動承接「中台灣好玩卡」的推廣計畫，顯然是丟盡台中市身為中部唯一直轄市的臉。

鄭功進說，台中市的觀光旅遊局，根本完全狀況外，台中觀光旅遊網站上列表的景點也都是東拼西湊。以東南區為例，觀光旅遊局林筱淇，連台灣本土漆藝的開山祖師爺賴高山老師，也完全一問三不知，明明他的漆器作品都可稱為是國寶；而百貨公司新時代、秀泰廣場也都被拿來湊數字。最扯的是，為什麼同樣都是通過經發局合法輔導的攤販集中區，觀光景點卻只有道路型的忠孝夜市，完全無視旱溪及大慶兩大路外型夜市。

鄭功進強調，台中市南區的舊酒廠，曾經靠一部十年前的海角七號，成為炙手可熱的觀光景點之一，也是台中人的榮耀，明明每年市政府協拍的電影、新闢的景點逐年增加，台中市政府觀光旅遊局，卻始終依舊慢半拍。台北市政府觀傳局，都知道結合高鐵，提出下殺5.6折的北北基好玩卡，連ibon都能買得到；台南好玩卡，甚至幫你做媒人，分別帶旅客認識台南月老廟，祈求緣分，搭船專人導覽，聆聽台南故事與品嚐在地美食；高雄市觀光局，也讓好玩卡再升級，提出輕軌周遊二日券，令人不禁想問，台中市的觀光行銷，究竟還要落後多久？

觀旅局指出，今年不續申辦中台灣好玩卡的原因，主要是因為銷售狀況與預期目標存有大幅落差、現階段核心產品不易銷售、展館、景點及活動多屬免費，且熱門商家合作意願低、網路平台盛行，產品更具吸引力等理由，難滿足旅客需求，因此評估不繼續申請推動。

(中時 )