大林蒲遷村案不接電話？李四川這樣說 12:582019/11/18 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大林蒲遷村案不接電話？高雄市副市長李四川18日回應，有回電說明遷村案的工作情形，不知道是指誰不接電話。（高巿府提供／曹明正傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部部長沈榮津在立法院答詢立委，指大林蒲遷村案，經濟部打電話給高雄市政府，高雄市政府都不接電話，高雄市副市長李四川18日回應，有回電說明遷村案的工作情形，不知道沈部長答詢時，是指誰不接電話。 「我要請問沈部長到底打電話給誰？誰沒有接電話？」李四川受訪表示，上個禮拜三工業局長呂振華有打電話，但因為他在開會，於是在下午5時回電話。 李四川說，他把所有大林蒲大概往後要怎麼樣來進行的部分，都作了詳細說明，不知道沈部長今天的答覆，是哪位首長沒接電話，請他能夠說明清楚。 (中時 ) #韓國瑜 #蔡英文 #2020大選 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #李四川 #大林蒲遷村 #高雄市 也許您會感興趣 推薦閱讀 朱立倫：國民黨不能離年輕人那麼遠 18:502019/11/14 政治 關鍵人現身？藍不分區網喊：該問過他 08:082019/11/15 政治 謝龍介爆大選後選黨主席 修黨章讓總統可兼黨主席 22:242019/11/15 政治 拚了 謝龍介驚爆選後 參選黨主席 04:102019/11/16 政治要聞 韓粉大量湧入國民黨 為逼宮做準備？ 09:162019/11/16 政治 林飛帆：支持民進黨是批判民進黨 19:422019/11/16 政治 韓國瑜吐心聲 網看完竟痛批這黨36字 08:062019/11/17 政治 韓國瑜要蔡英文表態 是否支持賴清德台獨主張 16:112019/11/17 政治 畜牧界後援會成立 小英：下一步讓豬肉外銷 22:072019/11/17 政治 韓回故鄉雙和拉票 支持者嗨翻 04:102019/11/18 政治要聞 政治熱門新聞 不分區名單公布後 國民兩黨最新民調讓人嚇一跳 - 政治 韓國瑜中和造勢場空拍畫面曝光 網一看被嚇到了！ - 政治 3黨副手出爐後 韓蔡宋最新民調驚見變化 - 政治 蔡英文為何民調高？洛杉基分析四大族群後...恍然大悟 - 政治 「蔡賴配」後首份台中民調 韓國瑜支持度竟然.. - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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