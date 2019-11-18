經濟部部長沈榮津在立法院答詢立委，指大林蒲遷村案，經濟部打電話給高雄市政府，高雄市政府都不接電話，高雄市副市長李四川18日回應，有回電說明遷村案的工作情形，不知道沈部長答詢時，是指誰不接電話。

「我要請問沈部長到底打電話給誰？誰沒有接電話？」李四川受訪表示，上個禮拜三工業局長呂振華有打電話，但因為他在開會，於是在下午5時回電話。

李四川說，他把所有大林蒲大概往後要怎麼樣來進行的部分，都作了詳細說明，不知道沈部長今天的答覆，是哪位首長沒接電話，請他能夠說明清楚。

(中時 )