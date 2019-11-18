看到「小飛俠」布萊恩坐在場邊看球，「小皇帝」詹姆斯當然越打越嗨！詹皇18日單場投進6顆三分球，貢獻33分、12助攻與7籃板，帶領湖人在主場以122比101痛宰老鷹，勇奪4連勝，目前湖人續以11勝2敗戰績，穩居西區龍頭。

有了布萊恩場邊坐鎮，湖人一開賽就在詹姆斯帶領下，打出誇張30比6開局，但當詹姆斯換下場，老鷹馬上打出13比0追上，可惜來到次節，詹姆斯重新回到場上掌控，徹底活絡湖人攻勢，更靠隆多連兩記三分球，擴大領先到25分。

丹尼格林還在上半場還剩11秒，上演空中直接單手補扣美技，當場讓所有隊友都嚇呆了，一旁的霍華更是雙手抱頭，露出不敢置信的表情，打完上半場，湖人69比41大幅領先，甚至光在上半場，全隊就有10次火鍋的恐怖防守數據。

老鷹雖在第3節靠著崔楊個人瘋狂火力，再把比分追到76比86，湖人卻在詹姆斯下場休息時，回應一波10比0猛攻，等到末節詹皇再次上場，跟庫茲馬、隆多等人聯手開火，幫助湖人始終控制領先在20分以上，老鷹宣告大勢已去。

除了詹姆斯全能演出，庫茲馬也替湖人攻下全隊次高17分，隆多15分，「一眉哥」安東尼戴維斯14分、5籃板及5火鍋，波普13分，也讓湖人維持只要波普得分就會贏球的魔咒；老鷹則以崔楊31分最高，卻也發生全場最高8失誤。

(中時電子報)