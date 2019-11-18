東勢分局員警把握機會向前來賞花遊客宣導治、交安防制要領。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

東勢分局員警把握機會向前來賞花遊客宣導治、交安防制要領。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

2019新社花海節自11月9日開幕至今邁入第10天，賞花遊客已達126萬人次，東勢警分局藉由活動向民眾進行宣導；分局長陳家銘表示，希望民眾除了欣賞花海外，也能多多了解治、交安防制要領，與警方攜手共同創造良好環境。

東勢分局員警把握機會向前來賞花遊客宣導治、交安防制要領，在防制交通事故方面，提醒長者晨間或傍晚視線不佳時候外出時，要穿亮麗鮮艷衣服，騎乘機車行經岔路口時遵守「慢、看、停」三原則，保護自身安全。

在防制詐騙方面，提醒長者若是接到電話號碼有「＋」號，或是接到自稱是檢察官電話，告知因涉及刑案，要監管銀行帳戶並交付存款，那是詐騙集團電話，請立即撥打165反詐騙電話或者110報警，不要讓詐騙集團輕易騙走辛苦錢。

另外，在安居反毒方面，籲請民眾若發現住家附近住戶「有機器長期運轉、作息日夜顛倒、經常傳出異味」等跡象，立即向轄區派出所通報，建立社區友善通報網與警方共同將涉毒人犯揪出，防止毒品蔓延及新生毒品人口產生，攜手創造無毒、安全的居家環境。

東勢警分局長陳家銘表示，2019新社花海節參觀人潮已破百萬，希望民眾除了欣賞美麗花海外，也能多多了解治、交安防制要領，與警方攜手共同創造良好的治、交安環境。

(中時 )