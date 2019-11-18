桃園地區幫派分子，多年前陸續開展「南向政策」，吸收幫眾往向印度、馬來西亞、日本及柬埔寨等地區設立電信詐欺機房詐騙大陸民眾。刑事局中部打擊犯罪中心與馬國警方聯手，日前逮捕胡姓、嚴姓等主嫌遣送回國受審。讓台馬警方訝異的是，嫌犯租了至少三處馬國當地相當稀少的超級豪宅當機房，掩護警方查緝，短短三個月就進帳2千餘萬，甚至還大方購買雙B轎車代步，生活極度奢華。

警方調查，胡嫌等人為桃園地區黑道分子，106年起虛設公司行號設立詐騙電信機房，並以高額不法獲利吸引桃園地區黑道地痞、毒品慣犯加入，偵辦期間警方雖陸續查獲該集團設立於印尼雅加達及馬來西亞馬六甲之電信詐欺機房，但胡姓主嫌仍在逃，陸續東南亞、日本等國家成立詐欺機房，繼續詐騙大陸民眾，追朔其詐騙初始約在103年間，初估至今，不法獲利上億元。

專案小組，不辭辛勞橫跨日本到東南亞國家間辦案，與當地警方合作，掌握該集團在馬來西亞所設立之詐欺機房，於108年7月10日查獲胡男等人等6人押解回台，並持續在台灣追查出總務、收帳人員等9人及真正的幕後主嫌嚴姓男子等8人，以組織犯罪及詐騙等聲請羈押，經台灣桃園地方檢察署及法院裁定10多人准押，其餘人等2至20萬元交保。

(中時電子報)