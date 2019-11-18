台中市議會18日交通地政業務質詢，市議員黃守達提出城區文史觀光巴士的構想，要求串連中西區的文史景點，活絡舊城文化觀光。黃守達以迪士尼彩繪公車與耶誕夢想世界為例，指出觀旅局毫無橫向聯繫，缺乏城市品牌的戰略，一再錯過行銷台中的大好機會。

黃守達指出，今年8月交通局與迪士尼合作，推出迪士尼彩繪雙節彩繪公車，但民眾卻不買單。許多網友覺得整體彩繪與公車設計並無結合，滿滿廣告感；交通局的活動抽獎也僅50多名民眾參與。黃守達質疑，這是迪士尼全球知名品牌的影響力嗎？這樣的行銷對公車運量提升會有幫助嗎？

黃守達表示，去年台北捷運也與迪士尼合作推出彩繪列車，不僅結合列車設計，也置入西門紅樓、歪腰郵筒等台北知名景點，不僅有效提升運量，也真正做到全球品牌與城市品牌的聯合行銷。

黃守達說，自盧市府上任後，台中的城市行銷就做得零零落落，觀旅局要負最大責任。接下來12月6日要在台中站前廣場、綠川、柳川舉辦的迪士尼燈節「台中耶誕夢想世界」，總經費高達1700萬，由水利局、新聞局、文化局、建設局共同舉辦。這麼大的活動，觀旅局竟毫無角色，也沒有任何配套規劃，白白浪費大好機會，簡直一個2020台灣燈會就癱瘓整個觀光旅遊局。

黃守達也參考高雄哈瑪星文化公車，提出「城區文史觀光巴士」的構想，希望結合觀旅局未來將規劃的觀光運具業務，從台中車站出發經台中州廳、刑務所 、美術館、審計新村、第二市場、台中公園等等，串連整個中西區文史景點，並可結合導覽、車體特色彩繪、商圈市場，活絡舊城文化觀光。

(中時 )