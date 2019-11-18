002艦穿越台海

解放軍首艘自製航母002艦與3艘護衛艦組成編隊，17日由北向南，自東海航入並通過臺灣海峽，由於當天總統蔡英文宣佈，將與行政院前院長賴清德搭檔競選連任，因此時機顯得相當敏感，引發各方高度關注。

不過，據新華視點微博18日說，解放軍海軍新聞發言人程德偉證實，17日002艦順利通過臺灣海峽，但主要是赴南海相關海域，進行科研試驗和例行訓練。他強調，這次002艦跨區開展試驗和訓練，是航母建造過程中的正常安排，不針對任何特定目標，也與當前的局勢無關。

而國防部說，這次002艦通過台灣海峽，為日前海試後的第一次。台灣軍方指出，當天美日都派了軍艦尾隨002艦，美方派出「韋恩梅爾」號（USS Wayne E. Meyer，DDG 108）飛彈驅逐艦，而日本則出動了旗風型護衛艦「島風」號（DDG-172），至於我方海軍艦隊則派出軍機，還有成功級艦在海峽全程監控。

據文匯網報導，002艦14日上午駛離大連造船廠，展開第9次海試，而《澎湃新聞》18日指出，解放軍第一艘航母「遼寧」艦服役之前，先後進行了10次海試。而002艦與「遼寧」艦不同的是，它還沒服役，就首次穿越台海，進行跨海區海試。相對的，「遼寧」艦的海試全在渤海完成，直到服役後才跨區航行。

(中時電子報)