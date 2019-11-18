為促進天敵昆蟲商品在農業上的應用發展，農委會苗栗區農業改良場改變過去天敵昆蟲商品常用的填充資材，改採用麥桿殼混合物作為草蛉商品的新填充物，可有效增加草蛉幼蟲商品10%存活率，優化商品品質，有助於循環利用田間農業資源。

苗栗場表示，目前常見天敵商品使用稻殼或蕎麥殼填充，然而使用稻殼作為填充物時，稻殼較容易受擠壓而破碎，使天敵昆蟲因躲避空間變形在運送過程容易死亡；該場測試其他農業可用資材，發現結構紮實但中空的麥桿及麥殼不易因重複碰撞而壓縮變形，適合作為天敵商品填充物，試驗結果顯示，可提升10%草蛉商品存活率，減少商品損失、降低生產管銷成本，期望未來可將價格回饋到農友身上。

苗栗場說明，提升國內天敵昆蟲商品種類及應用水準是苗栗場近年來努力的目標，歡迎國人多多使用天敵昆蟲進行生物防治，減少農藥使用，讓臺灣的農地更健康；目前國內販售的天敵昆蟲約8種，若有需求可直接洽詢生物防治廠商。

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