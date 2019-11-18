國民黨新北市立委第10選區參選人林金結今（18日）上午前往新北市選舉委員會登記參選。（林金結服務處提供／葉書宏新北傳真）

國民黨新北市立委第10選區參選人林金結今（18日）上午前往新北市選舉委員會登記參選，林金結帶著4隻毛小孩在地方人士以及競選總部團隊陪同下抵達，現場有地方媽媽組成的舞團，穿著大紅閃亮全套服裝，自發為林金結助陣，大跳「眾神護台灣」舞蹈，現場氣氛歡樂喜氣洋洋，能量滿滿，祈求林金結順利當選，為人民謀福、過好日子。

林金結表示，這次參選立委最主要的目的，就是希望為新北市被分配的資源不公，爭取統籌分配款，配合侯友宜市長的施政讓新北市民能夠安居樂業，每個人過好日子。林金結表示將進入立法院提出《財政劃分法》的修正。

統籌分配稅款是中央政府將全國稅收的部分，統一發還給地方政府，用以平衡地區發展的財政補助制度。林金結進一步指出，去年新北市上繳的國稅為1833億元，但獲得的分配款卻僅有332億元，這叫新北市民如何能接受？

今年4月在侯友宜市長的懇託及引薦下，林金結正式投入立委選戰，未來若順利進入立法院，將從中央與地方聯手，分進合擊改善不公平的稅款劃分制度。

林金結還說，過去3年半，執政黨行政、立法一手抓，多項政策背離民意、一意孤行，人民已在上次九合一大選用選票強烈表達不滿。但不能因為一次的勝選就自滿，如同韓國瑜市長16日來土城站台時說的，國民黨不能忘記曾經跌倒與失去政權，國民黨要替人民做牛做馬，絕對不能不作威作福。

(中時 )