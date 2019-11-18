國民黨主席吳敦義上午為該黨雲林海線立委候選人張嘉郡站台時，針對台商回流投資金額，批蔡英文總統「澎風」，他說根據部分專家統計，沒有7000億那麼多，強調兩岸應在一中各表的原則下，維持和平。

吳敦義指出，蔡英文主政下，經濟衰退，陸客不來，但蔡卻說中華民國經濟有史以來，現在最好，「澎風」台商回流投資7000億元，可是有專家統計，根本沒有那麼多。

吳敦義也表示，台灣最需要的除了經濟要更好外，兩岸關係也很重要，一定要在一中各表的原則下，維持兩岸和，如此才是台灣的幸福，中華民國的幸福。

(中時 )