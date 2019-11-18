台商回流投資金額 吳敦義批蔡英文「澎風」 13:222019/11/18 中時 許素惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨主席吳敦義（右三）為該黨雲林海線立委候選人張嘉郡（右二）站台時，針對台商回流投資金額，批蔡英文總統「澎風」。（許素惠攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席吳敦義上午為該黨雲林海線立委候選人張嘉郡站台時，針對台商回流投資金額，批蔡英文總統「澎風」，他說根據部分專家統計，沒有7000億那麼多，強調兩岸應在一中各表的原則下，維持和平。 吳敦義指出，蔡英文主政下，經濟衰退，陸客不來，但蔡卻說中華民國經濟有史以來，現在最好，「澎風」台商回流投資7000億元，可是有專家統計，根本沒有那麼多。 吳敦義也表示，台灣最需要的除了經濟要更好外，兩岸關係也很重要，一定要在一中各表的原則下，維持兩岸和，如此才是台灣的幸福，中華民國的幸福。 投票》蔡英文、韓國瑜造勢場比一比，誰人氣高？ (中時 ) #2020大選 #立委 #雲林縣 #張嘉郡 #吳敦義 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳主席與惡的距離 04:102019/11/14 時論廣場 罵一次不夠！趙少康氣極再怒轟吳敦義 09:532019/11/14 政治 不分區名單惹議 張善政嘆：吳敦義沒展現氣度 10:032019/11/14 政治 羅智強面諫不分區 吳敦義竟爆走開嗆：你了解嗎？ 11:332019/11/14 政治 震撼！吳敦義為何排第10？趙少康爆秘辛 14:472019/11/14 政治 吳敦義圍魏救趙？化解危機只有這招了！ 17:352019/11/14 政治 沈富雄：拯救國民黨 從下架吳敦義開始 12:072019/11/15 政治 吳敦義嗆「黨紀處分」無黨籍張善政 中常委傻眼 23:572019/11/15 政治 吳敦義機關算盡 04:102019/11/17 時論廣場 陳凝觀怒飆吳敦義：對不起中華民國 09:432019/11/18 政治 政治熱門新聞 不分區名單公布後 國民兩黨最新民調讓人嚇一跳 - 政治 韓國瑜中和造勢場空拍畫面曝光 網一看被嚇到了！ - 政治 3黨副手出爐後 韓蔡宋最新民調驚見變化 - 政治 「蔡賴配」後首份台中民調 韓國瑜支持度竟然.. - 政治 蔡英文為何民調高？洛杉基分析四大族群後...恍然大悟 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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