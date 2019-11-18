「美妝保養」作為蝦皮購物常勝熱銷品類，在今年「11.11最強購物節」期間買氣持續飆漲！適逢嬌生進駐蝦皮購物週年之際，再次打造「嬌生超級品牌日」延續雙11優惠，強打年度最殺優惠1折起、人氣夯品11元起，滿足秋冬交替的保濕抗乾保養品需求！活動期間除了每天發放百元現折券，凡下單還有機會獲得半年保養品，更重磅加碼五月天2020年演唱會門票抽獎大禮！蝦皮購物讓優惠不間斷、年末囤貨最佳時機盡在「嬌生超級品牌日」！

秋冬保養商機夯！「蝦皮購物x嬌生超級品牌日」買氣飆破350倍 好評延續雙11優惠獨家加碼據蝦皮購物觀察，每年11-12月入冬時期，站上用戶對「保濕」、「抗乾敏」相關美妝保養品的需求飆升，如去年嬌生超級品牌日成功創造超過350倍的驚人成績，其中「露得清水活保濕凝露」更日銷破千！適逢蝦皮商城「嬌生美妝生活達人館」開幕週年慶，即日起優惠再續推出「嬌生超級品牌日」，由蔡卓妍阿Sa代言的2019升級版露得清水活保濕特惠組下殺不到600元！

年度瘋殺1折起、人氣夯品11元挑戰全網最低價！五月天演唱會門票、半年份保養品天天抽「嬌生超級品牌日」優惠更勝雙11，11/18~11/21期間熱門商品低至1折，嬌生嬰兒活力亮澤洗髮露1元即可購入！日常必備純水柔溼巾Kitty版、艾惟諾燕麥沐浴露僅售11元！而廣受站內用戶喜愛的日本醫美市佔冠軍LaboLabo，除了有3入899元的超值組合外，更祭出蝦皮購物限定的毛孔緊緻面膜 (64入) 獨家特惠價1,111元，天天敷打造無暇陶瓷肌！

除了眾多超殺折扣商品外，活動期間下單還有機會抽中半年份嬌生嬰兒沐浴乳、水活保濕凝露！另外，11/21當天消費還有機會讓蝦皮購物送你去「五月天2020 Just Rock It !!! “藍 ｜ BLUE” 演唱會」！購物娛樂一站式消費體驗盡在蝦皮購物！

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