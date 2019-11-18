文資處計畫將文昌祠左廂房規畫為剪黏展覽區，但由於經費不足，尚無法進行。（陳淑娥攝）

大甲文昌祠目前進入二期整修工程，預計年底完工。（陳淑娥攝）

台中市大甲文昌祠目前將進入二期整修工程，預計年底將完工，市議員施志昌18日會勘進度，發現仍面臨兩大問題，包括周遭土地徵收未完全影響古蹟保存，以及左廂房預規畫策展但經費不足，允諾後續會協助爭取。

施志昌18日會同台中市文化局、文資處、大甲區公所等會勘大甲文昌祠整修工程，目前第二期整修工程已發包近日將動工，工程費用從中央補助一期工程835萬中剩餘174萬進行；文資處表示，二期工程預計年底完工。

施志昌指出，大甲文昌祠後面為私人停車空間，台中市都發局雖已規畫公園用地，但建設局卻遲遲未進行徵收，因此，周遭排水設施無法完善，而文昌祠壁體為土埆牆，遇濕氣容易溶損崩塌、泥塑灰壁剝落以及彩繪受損等，使古蹟保存不易。

施志昌表示，文資處計畫將文昌祠左廂房規畫為剪黏展覽區，但由於經費不足，尚無法進行，他會再持續爭取經費，而土地徵收後續會再督促建設局完成，讓大甲文昌祠不論在保存以及後續活動，都能更加完善。

(中時 )