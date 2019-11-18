為控制反送中示威者蒙面抗議造成衝突惡化，香港特首林鄭月娥10月4日宣布引用《緊急法》，訂立禁蒙面法，並在5日凌晨0時生效。不過今天香港高等法院今（18）日公布裁定稱，緊急法是在「危害公安」的情況下使用，不符《基本法》規定，而《禁蒙面法》對基本權利的限制超乎合理需要，因此裁定《禁蒙面法》也違憲。

港媒報導，香港政府十月初引用《緊急情況規例條例》（簡稱《緊急法》）訂立俗稱《禁蒙面法》的《禁止蒙面規例》，引起爭議。由香港24名立法會泛民議員及前議員梁國雄提出司法覆核，原訟庭今(18日)頒書面判詞。

報導說，案件早前經過兩日審訊後，林雲浩法官及周家明法官今頒布裁決，裁定《禁蒙面法》不符合相稱性驗證標準，及《緊急法》不符合《基本法》的規定，判泛民獲勝。法庭將有進一步聆訊，讓興訟各方就有關恰當濟助及訟費作出陳詞，11月20日開庭處理。

代表24名泛民立法會議員及外號「長毛」的議員梁國雄早先在審訊中指出，行政長官會同行政會議利用《緊急法》繞過立法會訂立《禁蒙面法》，令行政長官享有無限權力並凌駕立法會，亦稱警察有權不公開身分並申請禁制令要求不被公佈個人訊息，市民亦應有權在參與示威活動時蒙面不公開身分，以達到《基本法》所指香港居民在法律面前一律平等的保障。

代表政府一方的資深大律師余若海早前在審訊中則指，《緊急法》早於1922年由港英政府訂立，故根據《基本法》理應在回歸後繼續予以保留，而香港現時的情況亦符合《緊急法》所指的「緊急或危害公安的情況」，令行政長官會同行政會議獲授權在認為屬緊急情況或危害公安的情況時，行政長官會同行政會議可訂立任何它認為合乎公眾利益的規例。余若海亦稱，《緊急法》只是限制了憲法所保障香港市民的部分基本權利，其限制在平衡其他市民的權利下合理亦合比例。

(中時電子報)