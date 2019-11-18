台灣民眾黨18日舉辦「天眼啟動」全國立委參選人第一波登記活動儀式，透過直播平台連線，再前往北市選委會造勢，黨主席柯文哲18日指出，創新適用在一個資源比較少的政黨，至於對區域立委有多少信心，柯則說，很多東西就是全力以赴爭取成功。

民眾黨及各立委參選人臉書粉絲專頁透過直播平台共同聯播，宣告啟動第一波登記，隨後，柯文哲率領參選人前進北市選委會，為參選人打氣加油，眾人高舉民眾黨黨徽的牌子高喊：「台灣的選擇柯文哲、政黨的選擇民眾黨，藍綠推兩邊、民眾擺中間，台灣重開機、國會新契機」。

柯文哲表示，自媒體直播恐怕是日後新的媒體形式，坦白講，作為一個資源比較少的政黨，創新是台灣唯一出入，也適用資源比較少的政黨。

他說，不管遇到什麼困難就全力以赴，從2014、2018年都勉勵所有人，像一日雙塔很困難，原以為怎麼可能，但很多東西就是全力以赴爭取成功，這也是政治家和生意人不一樣的地方，生意人每天在算，政治家有目標就勇往直前。

此外，外界好奇民眾黨不分區名單，新光吳家大公主吳欣盈列不分區，外傳家裡給予頗大壓力，柯文哲指出，不分區預計20日會登記，常常就是有該溝通、該協調的就去協調，反正當天早上就知道了，不要緊張。

柯文哲說，台灣號稱民主自由國家，但離瑞士、瑞典老牌民主國家還是有一段距離，其實長期以來就是這樣，台灣有時候連政治捐款的自由都沒有，絕大多數企業家叫他去登記名字、捐款，他看大家都很不願意，寧可現金拿去什麼都不要，收據也不要，這也是我們努力解決的，他的態度是絕不收大筆現金，直接走網路捐款正常程序。

外傳吳欣盈排8名之外，是否勸吳勇感加入，柯文哲強調，反正20日就知道了，他的個性不會針對單一個人勸說，公眾事業還是按每個人自己的意願，當然會鼓勵台灣人民為了讓政治成為全民共有，應該勇敢表達自己意見，這是我們對全體台灣國民呼籲，但不會針對個人應該要怎樣。

至於怎麼看政黨民調民眾黨超越親民黨、時力，柯文哲說，還是會變化，坦白講，這次選舉比較有變化的是政黨票，其他大部分都比較確定，不選總統聲量就下降，創新是唯一的出入，特別對資源比較少的政黨，不斷想創新去解決。

未來會有什麼創新？柯文哲說，只有你的想像可以限制住你，所以他每天在實驗室研發原子彈，每天繼續研發，有比較大的原子彈、也有比較小的原子彈，就這樣。

(中時 )