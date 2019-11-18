蔡英文總統搭檔前行政院長賴清德參加2020總統大選，立法院國民黨團今開記者會指出，蔡、賴在民進黨初選階段相互攻訐、殺到見骨，早已失去政治互信，互不信任的兩個人，如今卻屈服在政黨與派系利益之下，分贓結盟合體，把個人與黨派利益凌駕於國家及人民前途之上，藍委呼籲全民以選票唾棄這個未來極可能危及國家正常發展的「無能、無信」組合。

曾銘宗指出今年4月15日蔡英文曾質疑賴清德誠信問題，指責賴清德多次在公開與非公開場合表達支持她連任，結果竟然跳出來參與初選。而賴清德當初參與黨內初選，則是證明了蔡政府的失能、失政，而蔡英文質疑賴清德是無誠信之人，這兩位搭檔正副總統選舉，本質上就是「無能、無信」的組合。

藍委賴士葆諷刺，「英德聯盟」很明白看得出來，賴清德是被「逼婚」、「搶親」，兩人在初選時殺得刀刀見骨，彼此的信任度早已蕩然無存。在民進黨初選中，賴清德不只一次質疑蔡英文動用國家機器、網軍對付他，兩人理念完全南轅北轍。蔡英文有必要對外說明，是否認同賴清德的台獨理念？並且推動實質台獨工作？

賴士葆也指出，賴清德多次在公開場合呼籲蔡英文特赦阿扁，蔡英文必須公開向國人說明，是否照單全收？另外賴清德在初選中曾指控蔡英文，動用國家機器及網軍進行打壓，蔡英文至今都未對外說清楚，這組治國理念南轅北轍的總統候選人，如何齊心為國家前途打拼，有必要接受國人最嚴格檢驗。

藍委王育敏則形容蔡賴「貌合神離」的組合，看不到賴清德臉上一絲喜悅，反而多了些無奈神情。反觀韓國瑜與張善正有相同的治國理念、方向與默契，蔡賴配只有貌合神離的虛情假意。蔡英文必須明白告訴國人，「妳真的信任賴清德嗎？」

(中時 )