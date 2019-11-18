蔡英文總統。(取自蔡英文臉書)

蔡英文總統今天參拜艋舺「青山宮」時表示，這三天的遶境活動，最重要的就是團結，以及大家互相幫忙的精神；她會繼續顧主權，照顧人民、拚經濟，讓台灣的經濟更好，呼籲繼續支持政府。

蔡英文表示，今天她從台中趕回來，出席青山宮這個很重要的活動，幾個月前她曾到青山宮來向王爺參拜，今天除了向王爺致謝，也要請王爺繼續保佑台灣平安。

她提到，艋舺的大拜拜，很多人從小時候就開始參加，也是地方上的大活動，在歷任主委的努力，及鄉親的熱情參與之下，一年比一年盛大，一年比一年精采。

她說，艋舺的大拜拜，除了祈求平安，剛剛她還看到大、小朋友扮成家將的樣子，不論是家將、鼓陣、花車等，都非常精采，今天也有外國朋友在這裡，一起體會台灣的廟會文化。

蔡英文強調，這三天的遶境活動，最重要的就是團結、互相幫忙的精神，希望王爺繼續保佑台灣；「要神也要人」，除了神明的庇佑，更重要的是大家也要打拚。總統告訴大家，她一定會繼續顧主權，照顧人民、拚經濟，讓台灣的經濟更好，也期盼鄉親們繼續支持政府。

(工商 )