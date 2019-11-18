「伊朗浩克」加里卜(Sajad Gharibi)吹牛了3年，終於要進擂台打鬥了，外媒報導這位號稱身高188公分、體重177公斤的巨漢確定要在明年初BKFC登台，那是去年才創立的一個美國綜合格鬥聯盟。「伊朗戰美國，我們將這場比賽命名為第三次世界大戰。」不過浩克的對手預定是巴西健身狂艾維斯(Romario dos Santos Alves)，艾維斯只有103公斤。
這兩人乍看都不太正常，肌肉像是打滿氣的皮球一樣，因為他們確實不太正常。「伊朗浩克」加里卜號稱可以舉重180公斤，但他本人其實只是個普通胖哥，大肌肉是修圖變出來的，原本的大肚皮被一刀切掉，肩膀嚴重變形，他3年前還說要用自己的大肌肉去討伐伊斯蘭國，藉此博取知名度，後來他當然什麼也沒做。
「我可以扭下他的頭！」艾維斯也沒好到哪裡去，他的肌肉是直接注射酒精與油的混合物填出來的，被醫生警告可能導致截肢。重點是他的肌肉沒有作用，真的上場可能會被加里卜打得很慘，畢竟加里卜還是有一點真實力量。兩人與其說是世界大戰還不如說是怪胎秀，其實真正的重量級拳手或武術大師，體格也不需要很健美，主要還是基於力量、技巧、耐力、經驗的綜合戰力。
(中時電子報)
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