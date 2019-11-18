行政院長蘇貞昌因病毒感染，導致顏面神經失調，行政院表示，蘇貞昌目前請假在家休息，並暫時減少院外視察活動和輔選行程，至於原安排院內有需要蘇貞昌主持的會議，仍照常由蘇貞昌親自主持。

行政院於17日晚間，主動公布蘇貞昌赴醫院檢查，並診斷出病毒感染導致顏面神經失調，媒體捕捉到蘇貞昌當天參加總統蔡英文全國競選總部成立時的畫面，臉部表情較為僵硬。

(工商 )