黑色紳士帽搭配白色QQ毛絨短版外套率性優雅。（緯泰公關提供）

歌手胡恩瑞率性示範EA帽秋冬穿搭。（緯泰公關提供）

國際知名Ecua-Andino Hats安地諾巴拿馬帽品牌主理人李晶晶近日陸續在街頭展現不同風格的「時髦美帽」秋日穿搭，不僅個人戴上多款品牌單品時尚入鏡，同時日前還在機場被捕捉到野生晶晶攜寶貝女兒出國參與音樂演出，於機場俏皮詮釋秋冬最時髦的「機場親子穿搭術」，展現她過人的時尚品味。

最特別的是，李晶晶來將寶貝女兒從頭到腳打造成100％「mini晶晶」，兩人配戴EA米色毛呢紳士寬帽，身穿秋冬必備卡其色風衣及緊身黑色長褲，小小年紀的「mini晶晶」更神複製一雙逆天長腿，時尚氣息與媽咪不相上下。

同時，時尚名媛李晶晶更在系列街拍中浪漫演繹秋冬復古新潮流，內著黑色蕾絲小洋裝搭配白色QQ毛短版外套、腳踩白色緞帶高跟鞋，卻又搭配一頂自帶古典紳士氣息的EA灰色毛呢紳士寬帽，整體造型完美展現時下最潮流的柔美與陽剛並存的風格。

國際知名Ecua-Andino Hats安地諾巴拿馬帽(EA帽) 以嚴謹、高品質的製帽工藝聞名，是許多歐美部落客、國際名人常見的IG時髦單品。其巴拿馬草帽從挑選巴拿馬草到手工製作，每頂製作需耗費一週至六個月不等的時間；秋冬毛呢帽系列則由100％羊毛編織而成，柔軟毛料材質能輕折收進行李箱或是旅行袋，可折疊式「時髦美帽」讓任何愛美女性皆能輕鬆帶著出國旅行！輕輕攤開就能恢復原本的帽型，更適合在秋冬及微涼的氣後配戴。

近年不斷復甦的復古潮流，尤其展現於今年的秋冬趨勢裡，率性、活潑的大女人風格成了潮流的主導者，時尚名媛李晶晶在早秋氣息乍現的台北街頭展現秋風習習的穿搭術，EA咖啡色經典紳士草呢帽搭配卡其色風衣外套與金屬項鍊，以大地色系打破都市的沉悶和寒意，造型質感簡約且富有層次感，為即將來到的秋冬賦予潮流新氣息，其中草呢帽系列產品的帽體與帽沿分別為草編帽與毛呢帽，兩種材質的結合不管是在視覺上或是搭配上都讓人耳目一新。

寒冷的秋冬出門搭配一頂經典的EA毛呢帽，不管是個性的毛呢紳士寬帽、中性感十足的經典鴨舌帽，以及俏皮活潑的毛呢男孩帽，小配件也能創造畫龍點睛的效果，一秒出門時尚Get！讓你成為愛心爆炸的IG時尚ICON！

(中時 )