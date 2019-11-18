鄭宏輝（中）今天上午在黨主席卓榮泰（右三）等多人的陪同下完成登記。（陳育賢攝）

鄭宏輝（右二）今天上午在黨主席卓榮泰（左二）、立委柯建銘（左一）、市長林智堅（右一）的陪同下完成登記。（陳育賢攝）

鄭宏輝（左）今天上午完成登記。（陳育賢攝）

18日是下屆立法委員選舉登記首日，民進黨鄭宏輝與台灣維新曾楷耀搶在第1天率先完成登記，鄭宏輝今天上午是在黨主席卓榮泰等多人的陪同下完成登記，卓榮泰說，宏輝有氣魄又有氣度，一定要他進國會為人民服務。

最早宣布參選下屆立委選舉的前市議員鄭宏輝，今天上午在民進黨主席卓榮泰、總召柯建銘、市長林智堅、6位黨籍議員、里長、支持者的陪同下完成登記，老柯說，完成登記後就代表選戰正式開打了，隨後一行人站上選舉吉普車沿街向選民拜票。

柯建銘指出，黨主席卓榮泰在登記首日就南下新竹陪同鄭宏輝登記，代表新竹市這1席非常重要，且有勝利的決心，這次選舉有3個信心與1個呼籲。

第1個信心是鄭宏輝是歷練最完整、準備最充足的，尤其我們在1993年就認識了，當時他就擔任柯建銘的國會辦公室主任，之後再回新竹市選上議員、擔任黨部主委等，在完成各級服務後才投入立委選戰，絕對是歷練最完整、準備最充足的候選人。

第2個信心是宏輝的專業、認真與堅持，這是他的人格特質，他有濃厚的使命感與理想，完全具備了政治人物的特質。第3個信心則是他不忘初哀、守護台灣的價值，他在台大政治研究所畢業時，參加了野百合運動、參加刑法100條修訂，在台灣風起雲湧改變的時代與政治的發展，他都沒有缺席，是民進黨中生代的代表。

1個呼籲則是要呼籲大家集中選票，投給會贏的人，這張選票是代表投給台灣、投給價值。

市長林智堅表示，鄭宏輝與他是最佳的伙伴關係，這幾年大家都能看見新竹市的改變，這個改變不是智堅1個人的功勞，是整個「新竹隊」一起的努力，而新竹隊中，鄭宏輝是扮演最重要的角色。

宏輝是最在地、最有經驗、最會做事，更是在這場選戰中會贏的人，他同時是國會過半最重要的1席，而且他要宣布，鄭宏輝最新的民調已大幅提升更已呈現黃金交叉，未來50幾天大家一定要集中選票，宏輝一定會贏。

卓榮泰則當面向鄭宏輝與支持者說，一旦登記，就一定要當選，他今天來支持宏輝有3個不得不來的理由，第1是宏輝是5任議員，去年底他本可輕鬆連任，但他選擇不再連任、扶持新人，轉換跑道進攻國會，進攻國會是氣魄，扶持新人是氣度，有氣魄又有氣度的人最應該進國會去。

第2個必須要來的理由是為了柯總召來，柯總召此次也是有氣度的放棄區域立委的連任、扶持鄭宏輝接班，未來柯總召顧全國，鄭宏輝就專責服務新竹市。

第3個理由是為了市長林智堅而來，他的大車站計畫、南寮漁港、隆恩圳以及很多建設，新竹市的未來一定要有柯總召、林智堅與鄭宏輝這個黃金鐵三角才能完整成形。

鄭宏輝則表示，幸福城市要繼續往前走，他與林智堅的「會做事新竹隊」將持續攜手努力，中央與地方緊密合作，爭取更多建設預算，重視民生經濟、改善交通問題，拚新竹好未來。

而上午9點完成登記，搶得頭香的曾楷耀指出，參選的原因是不希望看到台灣淪為政客之島。他清楚認知一些政客，選前、選後1個樣，完全沒有真正在為人民、為台灣，因此他要肩扛使命來為市民朋友發聲。

他說，民意就是為廣大的人民發聲，實現主權在民的原則，「拚經濟、拚民生、少政治」是他的參選初衷。

(中時 )