新京報18日報導，一份由黑龍江省人民政府駐京辦事處印發的文件顯示，北京市西城區黑龍江賓館內有旅客疑似患有鼠疫。

對此，黑龍江省人民政府駐京辦事處18日表示，網傳文件屬實，但文件中提及的人員經檢查均已排除患有鼠疫，目前已解除相關人員的隔離。

網傳文件顯示，11月14日，北京市西城區疾病防控中心2名醫護人員著防護服，來到黑龍江省駐京辦所屬的北京黑龍江賓館，告知入住其賓館8樓兩個房間的客人中，有1人檢測呈傳染病陽性（疑似鼠疫），被隔離在醫院；其餘4人為密切接觸者，有1人被隔離在醫院。

文件稱，按照疾控中心要求，另外3人被隔離在北京黑龍江賓館客房內。同時，與上述疑似鼠疫患者及被隔離人員有密切接觸的2名賓館前台接待員，也被隔離在賓館客房。

新京報報導，11月17日晚間，黑龍江賓館正常為旅客辦理入住手續。上述文件提及的兩個房間，其中一個已經有其他旅客入住，並表示對上述文件中提及的事情不知情。酒店前台一名工作人員表示，最近幾日有許多人到酒店詢問疑似鼠疫患者的事情，但酒店營業未受到影響，「客房每天都爆滿。」

今日（11月18日）上午，新京報記者從黑龍江省人民政府駐京辦事處了解到，網傳文件屬實，但文件中提及的7名人員均已排除患有鼠疫。該駐京辦事處一名工作人員介紹，發現疑似鼠疫患者後，辦事處當即採取相應措施，將其中1名與疑似鼠疫患者的密切接觸者送往醫院檢查並隔離，剩餘3名密切接觸者隔離在黑龍江賓館的客房內。

上述工作人員說，疑似鼠疫患者後經過檢查，其結果為陰性，排除患有鼠疫，並解除了所有人員的隔離觀察。目前，黑龍江賓館運營秩序正常。

(旺報 )