2020總統大選將近，據最新民調結果發現，民進黨蔡賴配以45%支持度領先，國民黨推出的國政配則獲得29%，至於親民黨宋余配僅8%，另外尚有18%並未決定。對此，自由作家洛杉基分析後認為有四大族群不可能投給韓，以致蔡英文民調居高不下。

據《聯合報》最新民調，若不考慮副手人選，蔡英文以43%支持率，領先韓國瑜的27%及宋楚瑜的11%，另有19%選民尚未決定。然而，若以總統副總統的搭配來看，蔡賴配獲得45%的支持度，國政配為29%，宋余配則為8%，而有18%的民眾仍未表態。

對此，洛杉基在臉書指出，藍綠基本盤，一向各自守在30%左右，蔡多出來的15%來自何處？他分析大概來自以下四個群組，包括支持同婚、天然獨首投族等。洛杉基說這些族群都只會投給支持同婚、輕放詐騙犯、主張廢除死刑、長期培養天然獨的蔡英文，不可能投給韓國瑜，以致蔡英文民調始終居高不下。

不過洛杉基提及，還有18%選民未表態，「這18%才是讓韓張配明年定乾坤的關鍵族群」。

(中時電子報)