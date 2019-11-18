新北市貢寮草嶺古道芒花季從9日開幕至今，連續2週的好天氣為近年少見，估計4個例假日的遊客數超過6萬人次，若加上平日上山的遊客，預估更超過8萬人次，已達到以往活動1個月的總數。（東北角風景管理處提供／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮草嶺古道芒花季從9日開幕至今，連續2週的好天氣為近年少見，估計4個例假日的遊客數超過6萬人次，若加上平日上山的遊客，預估更超過8萬人次，已達到以往活動1個月的總數。（東北角風景管理處提供／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮草嶺古道芒花季從9日開幕至今，連續2週的好天氣為近年少見，估計4個例假日的遊客數超過6萬人次，若加上平日上山的遊客，預估更超過8萬人次，已達到以往活動1個月的總數。（東北角風景管理處提供／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮草嶺古道芒花季從9日開幕至今，連續2週的好天氣為近年少見，估計4個例假日的遊客數超過6萬人次，若加上平日上山的遊客，預估更超過8萬人次，已達到以往活動1個月的總數。（東北角風景管理處提供／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮草嶺古道芒花季從9日開幕至今，連續2週的好天氣為近年少見，估計4個例假日的遊客數超過6萬人次，若加上平日上山的遊客，預估更超過8萬人次，已達到以往活動1個月的總數。（東北角風景管理處提供／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮草嶺古道芒花季從9日開幕至今，連續2週的好天氣為近年少見，估計4個例假日的遊客數超過6萬人次，若加上平日上山的遊客，預估更超過8萬人次，已達到以往活動1個月的總數。（東北角風景管理處提供／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮草嶺古道芒花季從9日開幕至今，連續2週的好天氣為近年少見，估計4個例假日的遊客數超過6萬人次，若加上平日上山的遊客，預估更超過8萬人次，已達到以往活動1個月的總數。（東北角風景管理處提供／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮草嶺古道芒花季從9日開幕至今，連續2週的好天氣為近年少見，估計4個例假日的遊客數超過6萬人次，若加上平日上山的遊客，預估更超過8萬人次，已達到以往活動1個月的總數。（東北角風景管理處提供／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮草嶺古道芒花季從9日開幕至今，連續2週的好天氣為近年少見，估計4個例假日的遊客數超過6萬人次，若加上平日上山的遊客，預估更超過8萬人次，已達到以往活動1個月的總數。（東北角風景管理處提供／吳康瑋新北傳真）

新北市貢寮草嶺古道芒花季從9日開幕至今，連續2週的好天氣為近年少見，估計4個例假日的遊客數超過6萬人次，若加上平日上山的遊客，預估更超過8萬人次，已達到以往活動1個月的總數。東北角風景管理處指出，遊客分別從福隆及大里出發，交會在山上的埡口平台賞芒花，才導致人潮全部堵塞，遊客間磨機接踵的情況發生。更有許多民眾戲稱，來到了「草嶺菜市場」。

管理處說明，草嶺古道從福隆到大里的路程長約 8.5公里，共需花費3小時腳程，不少遊客為中途補充體力，選擇在野地用餐。管理處接著指出，雖然大部分遊客都很守秩序，嚴守規範不會亂丟垃圾，但山上的垃圾桶實在是太少了，為了運大量垃圾下山，也讓管理處頗為頭痛。

管理處經再三研擬後，為實地減少垃圾量，大力呼籲遊客攜帶水壺上山至遊客中心的飲水機補充及隨身攜帶環保餐具，若沒有垃圾桶的地方，更要將垃圾帶下山，共同維持古道的清潔。

管理處表示，草嶺古道沿途充滿綠油油的樹蔭，再加上芒花盛開，許多遊客都說每年必來古道一次。管理處提醒遊客上山時，請注意自身安全，並攜帶雨具、登山杖、飲水食糧等，更要做好保暖工作。詳細芒花開花期及當地活動請上官網查詢。

(中時 )