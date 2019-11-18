國民黨不分區之亂，似乎已影響到區域立委的選情。台北市議員鍾小平就表示，在不分區名單還未公布時，北第三選區現任立委蔣萬安和北第5區國民黨立委候選人林郁方就有危機了，現在這名單公布，無疑對兩人選情雪上加霜！

藍不分區名單出爐，陳凝觀直言，國民黨現在區域立委選情危險了！蔣萬安都發臉書想生存，蔣萬安已經算是最有條件生存的，連他都感受到生存的壓力，那其他人還有空間在政壇鬼混嗎？

鍾小平直接舉兩個例子表示，台北市選情本來非常穩的，因為這一串的變化，國民黨亂搞以及反逃犯條例等的外部形式變化，國民黨在台北選情危險了。兩個月以前，林郁方本來贏17%，現在大概贏5%。蔣萬安兩個月前贏更多，現在贏也在10%以內。這還是不分區名單沒提出之前的民調，現在吳敦義這樣惡搞，選情真的令人擔憂。

但令人憂心的不只蔣萬安和林郁方，國民黨副主席郝龍斌日前在替台北第4選區現任立委李彥秀站台時，就憂心指出李彥秀目前的領先幅度，還不敢保證可以贏過民進黨市議員高嘉瑜，兩人已維持五五波的態勢，呼籲選民一定要把票投給李彥秀。

(中時電子報)