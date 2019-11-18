中華隊在世界12強棒球賽以第五名作收，為隊史在國際一級賽事最高名次，其中目前效力日職歐力士隊的投手張奕，更是在此屆賽事一戰成名，一舉囊括賽會投手3大獎，不過中華隊要前進奧運僅剩明年六搶一資格賽，屆時張奕母隊不一定會放人。

張奕在12強大放異彩，預賽對上委內瑞拉主投7局無失分，是他生涯投最久的局數，中華隊拿下此戰後也確定前往日本複賽；接著張奕先發對上韓國隊，再繳6.2局無失分好投，完全壓制去年冠軍、今年亞軍的韓國全明星職業隊陣容，總計13.2局無失分、自責分率是完美的0，連續2場投球數破百，燃燒手臂展現鬥魂精神，令台灣球迷深受感動。

張奕在此屆國際賽的極優異表現，是中華隊能拿下第五名的重要功臣之一，還替自己一舉奪下全明星隊最佳先發投手、自責分率王、勝率王等3大投手獎項。不過明年中華隊參加六搶一資格賽，張奕可能因為比賽時間與日職球季有衝突，而無緣效力。

根據日媒報導，歐力士隊球團部長森川秀樹表示，「若球員有申請的話會重考慮，不過這不代表我們會同意。」其實不僅是張奕，在日職效力的王柏融、陳冠宇、宋家豪、陽岱鋼等人都可能無緣返台，因六搶一落在明年4月初，和各國聯盟球季撞期，其他國家也會與我國發生相同問題，必須靠自家聯盟的職業選手一拚最後門票機會。

(中時電子報)