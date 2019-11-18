桃園市長鄭文燦18日率民進黨提名的5名桃園立委參選人到選委會聯合登記，展現綠營大團結氣勢。(蔡依珍攝)

無黨籍立委趙正宇技巧性和市長鄭文燦「同框」。(蔡依珍攝)

鄭文燦率民進黨桃園隊立委參選人團結登記造勢

桃園市長鄭文燦18日率民進黨提名的5名桃園立委參選人到選委會聯合登記，展現綠營大團結氣勢，鄭文燦讚5人共同特色都是接地氣、充滿使命感，而且在學經歷條件都非常傑出，高喊大家都是桃園隊，2020不只台灣要贏，桃園也要贏。

鄭文燦母雞帶小雞 介紹桃園周杰倫

鄭文燦選在2020總統立委選舉登記第一天，議會質詢一結束，立即驅車前往桃園市選委會，陪同民進黨籍5個選區立委參選人鄭運鵬、黃世杰、彭俊豪、鄭寶清、蔣絜安聯合登記，展現「母雞帶小雞」、桃園綠營大團結氣勢。

鄭文燦逐一介紹5名立委參選人學經歷和專長特色，他表示，民進黨在5個選區提名的立委參選人，2人是現任、3人是新人，他們共同特色就是接地氣、充滿使命感，學經歷條件都很傑出，都是「桃園隊」，5個人也都在選區耕耘相當久，他也看到每個人選情不斷往上爬，有信心打出最好成績。

鄭文燦說，相信5人當選是桃園城市轉型的最好推手，高喊2020不只台灣要贏、桃園也要贏。

民進黨在第六選區也禮讓無黨籍立委趙正宇，趙同一時間也到選委會登記，卻未與5位民進黨籍立委參選人同台，僅技巧性和市長鄭文燦「同框」，鄭文燦表示，趙正宇跟民進黨結盟，以無黨籍身分另外登記，選戰過程鄭文燦也會擔任趙的競選主委，協助在第六選區順利當選。

趙正宇則強調，歷經多次選舉都是一個人登記，這是往年的習慣，並非刻意選時間，自己以無黨籍身分參選，不分黨派，以民意為依歸，至於跟蔡英文總統的聯合看板，他也在其中，趙正宇不置可否：「那是他們自己掛的，不是我掛的！」以自己選情告急，笑著呼籲鄭要再加把勁幫幫他。

(中時 )