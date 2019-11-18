行政院長蘇貞昌傳出因病毒感染，導致顏面神經暫時麻痺；對此，蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧今（18日）轉述醫生說法，「太過疲累所致！」休息幾天後，很快可以和大家見面。

蘇巧慧表示，不只昨天的全國造勢場合，甚至是前天的高雄場，父親都是拚了命盡全力，大家可以感受到民進黨政府認真把每一件事情做好，這就是父親的一貫風格，相信休息幾天後，繼續「衝衝衝」。

(中時 )