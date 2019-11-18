蘇揆太累致顏面神經麻痺 蘇巧慧：休息後繼續衝衝衝 14:072019/11/18 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧今（18日）轉述醫生說法，「太過疲累所致！」休息幾天後，很快可以和大家見面。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌傳出因病毒感染，導致顏面神經暫時麻痺；對此，蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧今（18日）轉述醫生說法，「太過疲累所致！」休息幾天後，很快可以和大家見面。 蘇巧慧表示，不只昨天的全國造勢場合，甚至是前天的高雄場，父親都是拚了命盡全力，大家可以感受到民進黨政府認真把每一件事情做好，這就是父親的一貫風格，相信休息幾天後，繼續「衝衝衝」。 (中時 ) #蘇貞昌 #蘇巧慧 也許您會感興趣 推薦閱讀 《科技》蘇貞昌：精進民生公共物聯網，提升防救災決策管理 12:332019/11/14 財經 民進黨不分區立委攻防 蘇貞昌大吃敗仗 20:472019/11/14 政治 蘇巧慧：樹林萬大線二期將成真 04:092019/11/15 投資理財 洪簡廷卉不分區出局 蘇巧慧歎可惜 11:482019/11/15 政治 不分區卡游？蘇：不認識「洪什麼的」 09:022019/11/16 政治 蘇貞昌、卓榮泰造勢 痛批藍不分區 12:532019/11/16 政治 高雄全國競總成立 蘇貞昌陪蔡英文大進場與賴合體 17:122019/11/16 政治 蔡賴配出爐 蘇貞昌：最強組合 12:042019/11/17 政治 蘇貞昌顏面神經麻痺 臉歪照曝光 19:352019/11/17 政治 蘇貞昌顏面神經失調 暫停出外視察 13:502019/11/18 政治 政治熱門新聞 不分區名單公布後 國民兩黨最新民調讓人嚇一跳 - 政治 韓國瑜中和造勢場空拍畫面曝光 網一看被嚇到了！ - 政治 3黨副手出爐後 韓蔡宋最新民調驚見變化 - 政治 蔡英文為何民調高？洛杉基分析四大族群後...恍然大悟 - 政治 「蔡賴配」後首份台中民調 韓國瑜支持度竟然.. - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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