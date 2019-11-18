香港《禁蒙面法》經香港高等法院認定違憲，台灣《集會遊行法》限制「妨害身分辨識之化裝事項」是否修法解禁，再度引發關切。內政部今天表示，兩法情況不同，集遊法是經立法院通過，並非港府片面宣布的，至於修法，目前集遊法14條禁化裝條文已納入警政署修法檢討中。

內政部次長陳宗彥表示，集遊法14條內容是經過立法程序，不是像香港的禁蒙面法，是行政長官直接宣布，部長徐國勇在立法院是表達，集遊法的修法可以討論，因為集遊法14條從民國77年至今，都沒有修正過，已經歷一段時間，本來政府就有在檢討是不是要做修法的準備 。

對於14條是否在檢討之列，陳宗彥說，警政署已提議要修法，14條也會列入討論之列，至於若警政署提議刪除禁化裝條款，內政部是否贊同，陳宗彥則說，目前仍在警政署研議階段，等修法提出來再說。

徐國勇10月7日在立法院被問到相關意見時說，站在他的立場，他認為可以修。徐國勇當時也說，集遊法14條中的「得」，就是給行政機關裁量權，而台灣這麼多年來的集會遊行，幾乎未禁止人民帶面具參與遊行。

對於相關問題，行政院發言人Kolas Yotaka表示，政院暫無回應，先由陸委會進行說明。

(中時 )