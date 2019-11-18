根據2017年全國就醫次數調查，骨關節病症高居第17名，住院費用更擠入前十名，其中因為膝部關節炎而就醫的人數為83萬7千人，比起2016年的79萬就醫人數，增加近5萬人。

坊間近年時不時就在探討「跑步到底傷不傷膝蓋？」新光醫院骨科醫師陳政光認為重點還是在於姿勢。「不同於走路時雙腳都會著地，跑步時經常是一腳著地、一腳懸空，所以步伐小比較安全，著地的腳切忌腳跟先著地，否則膝蓋會承受更大負擔。」

錯誤示範：著地的腳切忌腳跟先著地。（圖／鄭清元攝）

正確示範：盡量先以腳掌著地，腳跟著地會增加膝蓋負擔。（圖／鄭清元攝）

同樣的道理，爬山、爬樓梯不會傷膝蓋，但下山、下樓梯很容易腳跟先著地，就容易增加關節負擔，「所以記得盡量讓腳掌先著地，然後放低重心。」

中華民國關節鏡及膝關節醫學會監事釋高上主任說，運動激烈或姿勢錯誤更糟糕，釋高上說，許多運動選手30多歲就有退化性關節炎，「例如打籃球急停急煞、柔道選手支撐壓力大又摔來摔去，膝關節就退化非常快。」

但完全不運動也不利於膝關節，「完全不運動則使得關節組織液沒有流動」，釋高上說，所以運動要注意正確姿勢，同時也不可過於激烈。此外，他補充，退化性關節炎也有遺傳因素，如果父母都有退化性關節炎的問題，可能天生軟骨也比較容易磨損，所以建議提早保養膝關節，除了避免錯誤姿勢以外，體重也不可過重，才能盡量延後病程與嚴重性。

保護膝蓋3重點

走路、跑步步伐不要過大

跑步、下樓梯、下坡盡量以腳掌著地

下樓梯、下坡已經對膝蓋造成壓力，要降低重心減少傷害

(中時電子報)