許願神開出兩輛競選戰車，身披蓑衣、手拿甘蔗，要代表花蓮最基層聲音挺進立委席次。（王昱凱攝）

現任原民平地立委鄭天財（左）在支持者應援聲中踏入花蓮選委會，鄭天財表示，自己尚有許多抱負與理想未完成，希望選民支持，讓他得以持續為原民發聲。（王昱凱攝）

立委登記今開跑，自稱「蔗民」的花蓮市民代表許願神一早拔得頭籌，成為首位登記人選，打出「廚餘養魚、荒地養羊」政見，營造畜牧、觀光財。現任平地原住民立委鄭天財緊隨在後登記尋求連任。鄭天財表示，再披戰袍希望完成未修繕法案與權利，自己不能就這麼退下安逸。

不是國民黨也非民進黨，花蓮立委首發登記由現年66歲無黨籍許願神奪下，動員兩輛競選「戰車」，身披蓑衣戰袍、手拿甘蔗，表示自己以前是種甘蔗的「蔗民」最能代表在地花蓮心聲，無論當選與否都要將選舉補助款捐出做公益。

許願神表示，自己先後參選過3次里長，2次市民代表與1次市長，這次直攻立委席次，要解決花蓮廚餘問題，將廚餘處理後投入海中吸引魚隻，荒地則可以養羊，作收畜牧、漁產與觀光財。

鄭天財隨著支持者原民歌謠應援步入花蓮選委會登記。鄭天財提到，4年來針對許多原民法令制定與修繕，但對於原民自治、土地及海域與健康等法還沒完成責無旁貸，希望能在選民支持下持續為原民發聲。

針對不分區立委名單原民委員席次短少，鄭天財表示，安全名單要看選民的支持，只要大家都認同國民黨的理念與政績，自然每一位都在安全名單之中，堅信選民會做出最優質的判斷，把機會留給最佳的黨派與人選。

(中時 )