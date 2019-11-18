加州派對爆槍擊 4死 14:092019/11/18 中時電子報 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國加州再發生槍擊事件！美西時間17日傍晚，加州弗瑞斯諾（Fresno）一場家庭派對突然爆發槍響，目前已造成4死6傷。 (中時電子報) #槍擊 #美國 #加州 也許您會感興趣 推薦閱讀 南化甜心派對湧入上千民眾 當地人驚呼發生什麼事 10:302019/11/14 旅遊 俄羅斯校園槍擊案1人死3人傷 17:042019/11/14 國際 101辦高空跨年派對 搖滾區每人2,500元 20:412019/11/14 財經 加州高中生校園開槍釀2死3傷 06:002019/11/15 國際 槍擊當下開門助學生躲槍火 男子英雄作風受激賞 07:132019/11/15 國際 入口驚見女性雙腿大開 酒吧慘被轟 11:232019/11/15 時事 裕元花園酒店 辦薄酒萊派對 04:092019/11/16 產業．科技 又爆槍擊 加州民宅釀5死 05:362019/11/17 國際 加州男子槍殺妻與子後自戕 釀5死1傷慘劇 19:352019/11/17 國際 直擊／林志玲婚後派對深夜繼續嗨 粉色大露背禮服性感亮相 23:502019/11/17 娛樂 國際熱門新聞 最強反恐特戰隊！現身港街頭解放軍大有來頭 - 國際 大力水手也怕死 男割巨無霸二頭肌求保命 - 國際 陸瘋傳港警裝甲車著火《環時》總編：警應開真槍 - 國際 解放軍罕見現身港街頭 美議員曝恐武力升級 - 國際 被爆性交未成年少女 英女王愛子首發聲了 曝染上這怪病 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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