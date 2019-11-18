有網友分享他在好市多賣到「砂石車」...狂吐沙的蛤蜊。（照片來源：臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

美式賣場好市多（Costco）可不是一般賣場，除了日用品外，三不五時會出現超狂商品，例如雙門「野馬」跑車、百萬金條、Burberry風衣、哈雷機車等都出現過。不過現在卻有網友分享，竟在好市多買到「砂石車」，照片曝光，讓上萬網友都驚呆了。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上傳一張照片，並留言：「在好市多買的砂石車，真不懂為什麼它們要偽裝成蛤蠣！？#已經換三次鹽水了#考慮用它們來蓋房子」。

照片中只見16顆蛤蜊躺在水盆中，但盆底卻有成團的沙子，有買過蛤蠣的人都知道，這樣的「沙量」非常驚人。

短短不到1天時間，已有破1.3萬的網友對這則貼文表達「哈、讚、哇」的心情，更有一堆人留言：「這吃了肯定結成舍利子」、「海砂屋蓋起來～～～」、「再等等看會不會吐珍珠出來」、「被雷過～～後來就不再好市多買了」、「我買過二次，也是一堆沙，還伴隨著臭水溝味，就不敢再購買了」、「有天遇到一台載蛤蜊的車亂開，我問為什麼？他說這樣子蛤蜊暈車就吐沙，會吐的有點乾淨」。

(中時電子報)