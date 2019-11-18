一名計程車司機日前深夜開車載送乘客抵達目的地後，對方突然詢問他，「是都帶著寶貝出門跑車嗎」，這讓他聽的一頭霧水，以為乘客喝醉酒胡言亂語，怎料，後方傳出了怪聲，一轉頭就讓司機直呼，「見鬼了嗎？」。

這名計程車司機在臉書社團《爆廢公社二館》發文，他指出，深夜開車載客，但乘客到目的地後卻問他，「你都帶著寶貝出門跑車嗎？」，他以為是乘客酒喝多了胡言亂語，因此沒有在意，這時他卻突然聽到後座傳出怪聲，當他轉頭一看，竟然有一一隻黑色貴賓狗，讓司機本人當場傻眼大喊，「怎麼有隻黑貴賓！到底是誰家的狗，趁著我載客人的時候，溜進我的計程車」。

這隻黑色貴賓狗不知何時溜進後座。（臉書社團《爆廢公社二館》）

司機最後將這隻黑貴賓送到鶯歌鳳鳴派出所，員警也將狗狗轉到動保單位處理，貼文一出，網友紛紛留言，「太可愛了啦」、「偷渡客」、「顏色與椅子融為一體差點沒看到牠」、「還黑色的....完美的偽裝」。

(中時電子報)