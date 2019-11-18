全球權威EMBA評比排行榜、英國《金融時報》（Financial Times, FT）世界百大高階經營管理碩士全球排行榜（Top 100 Executive MBA Ranking）18日公布2019最新評比結果，國立中山大學EMBA榮獲第88名，更創下連續6年、全國唯一入榜的紀錄。

2019《金融時報》EMBA全球百大排行中，由巴黎高等商業研究學院奪冠，亞軍為凱洛格－科大EMBA，季軍則是EMBA-Global Asia。

《金融時報》以畢業三年的EMBA校友為調查對象，評比職涯發展（Career Progress）、學院多樣性（School Diversity）及研究和企業社會責任（Research／CSR）等項目，研究學生就讀EMBA後，平均薪資和薪資漲幅的變化，另外也針對學校師生組成多樣性、學習環境等多項條件進行評比。2018年新增CSR評比項目，表現亮眼，自去年89名上升至78名。

調查顯示，中山EMBA第17屆（2016年畢業）學生畢業三年後的薪資成長率為56％，平均年薪約台幣563萬8213元，就讀EMBA前的學生工作經歷排名64名。在學院組成多樣性方面，中山大學國際教職員、學生、委員比例平均上升4至5個百分點。

中山EMBA執行長徐士傑表示，中山EMBA著眼培育CSR意識和行動力的學員，今年校友企業舊振南食品一舉拿下「天下CSR企業公民獎」，學校也積極推動大學社會責任（USR），管院也鼓勵系所落實學院社會責任，自2018年起出版學院社會責任年報，創全台商管學院先例。

(中時 )