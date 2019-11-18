大政治大爆卦-無色覺醒》新口號國政領航、青年幫忙 青年助韓2020逆轉王牌？ 14:162019/11/18 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》新口號國政領航、青年幫忙 青年助韓2020逆轉王牌? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第15任總統、副總統選舉今天開始申請登記，國民黨參選人韓國瑜上午11點半，前往中選會登記，正式成為候選人。現場有111名青年軍力挺，立委許淑華、跟發言人何庭歡、黃曼昕，也會一起陪同。 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #立委 #韓國瑜 #2020大選 #國政配 也許您會感興趣 推薦閱讀 朱立倫：國民黨不能離年輕人那麼遠 18:502019/11/14 政治 民進黨最新不分區名單 吳玉琴改列第1、游錫堃第7 20:152019/11/14 政治 關鍵人現身？藍不分區網喊：該問過他 08:082019/11/15 政治 國民黨不分區名單出爐 張顯耀未過關 11:542019/11/16 政治 不分區名單投票被刷掉 張顯耀：會向黨提出申訴 12:192019/11/16 政治 陳明文青年軍輔選團成軍 搭《台灣隊長》歌曲全力輔選 20:382019/11/16 政治 連江縣立委選舉震撼彈 前立委曹爾忠宣布參選 21:472019/11/17 政治 影》總統大選登記首日 宋楚瑜上午搶頭香登記 10:502019/11/18 政治 立委登記首日 屏東眾選將完成登記 10:442019/11/18 政治 陸車企破產 青年汽車董事長龐青年列失信名單 11:162019/11/18 財經 政治熱門新聞 不分區名單公布後 國民兩黨最新民調讓人嚇一跳 - 政治 韓國瑜中和造勢場空拍畫面曝光 網一看被嚇到了！ - 政治 3黨副手出爐後 韓蔡宋最新民調驚見變化 - 政治 「蔡賴配」後首份台中民調 韓國瑜支持度竟然.. - 政治 蔡英文為何民調高？洛杉基分析四大族群後...恍然大悟 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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