陸要美別在南海秀肌肉 為台海添新變數 14:192019/11/18 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 美國「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母10月9日穿越南海時，多款艦載機起飛的畫面。（美國海軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美艦南海自由行 中國大陸周一要美軍停止在南海秀肌肉，並要求華府慎重妥善處理台灣問題，不要給台海局勢添加新的不穩定因素。就在雙方軍事高層會談之際，這凸顯了這世界兩大經濟體間的緊張。 據路透18日報導，就在白宮高層官員譴責北京，在南海進行「恫嚇」後才兩星期，中國大陸國防部發言人吳謙說，防長魏鳳和已對美國防長艾斯培（Mark Esper）表態。 事實上，就在前一天，艾斯培公開指責北京，在南海有增無減地訴諸脅迫與恐嚇手段，來推進在當地的戰略目標。 (中時電子報) #南海 #台灣 #美國 #中國大陸 #台獨 也許您會感興趣 推薦閱讀 衝著北京！英美共享航母 空前合作 16:482019/10/22 軍事 不遜航母 陸海上巨獸將扭轉南海戰局 11:272019/11/04 軍事 遍及全球！陸民船軍用 獲重大突破 14:282019/11/17 軍事 阻美介入 東風17可改變陸對台戰略 09:192019/11/18 軍事 路過而已！陸稱002艦跨區赴南海海試 12:592019/11/18 軍事 軍事熱門新聞 路過而已！陸稱002艦跨區赴南海海試 - 軍事 阻美介入 東風17可改變陸對台戰略 - 軍事 買F35上當？ 澳專家：飛不到鄰國作戰 - 軍事 陸要美別在南海秀肌肉 為台海添新變數 - 戰略 F35擱一邊 美要專心和這國談F16升級 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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