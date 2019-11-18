美艦南海自由行

中國大陸周一要美軍停止在南海秀肌肉，並要求華府慎重妥善處理台灣問題，不要給台海局勢添加新的不穩定因素。就在雙方軍事高層會談之際，這凸顯了這世界兩大經濟體間的緊張。

據路透18日報導，就在白宮高層官員譴責北京，在南海進行「恫嚇」後才兩星期，中國大陸國防部發言人吳謙說，防長魏鳳和已對美國防長艾斯培（Mark Esper）表態。

事實上，就在前一天，艾斯培公開指責北京，在南海有增無減地訴諸脅迫與恐嚇手段，來推進在當地的戰略目標。

(中時電子報)