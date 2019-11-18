無黨籍立委洪慈庸辦公室，對該民調結果，以「自high民調」回應。（盧金足攝）

國民黨台中市黨部18日公布委託三通網資訊所做的民調指出，調查結果為楊瓊瓔獲60.15％高支持度，洪慈庸33.21％，強調楊瓊瓔長期在選區的深耕服務備受肯定，支持度大勝洪慈庸。對此，楊瓊瓔辦公室表示，對於任何民調不會因為領先而自滿，我們會照著目標努力前進，繼續努力；洪慈庸辦公室則以「自high民調」回應。

台中市立委第三選區（后里、神岡、大雅、潭子），國民黨徵召台中市副市長楊瓊瓔投入選戰，與拚連任的現任立委洪慈庸「兩個女人的戰爭」激烈開打。

國民黨台中市黨部今日公布請威肯公關委託三通網資訊，在11月6日到8日進行電話語音民調，調查結果為楊瓊瓔支持度60.15％，洪慈庸33.21％，顯示楊瓊瓔長期在選區的深耕服務備受肯定，支持度大勝洪慈庸。

楊瓊瓔辦公室對該民調結果指出，對於任何民調不會因為領先而自滿，我們會照著目標努力前進，繼續努力。

洪慈庸辦公室表示，根本就是「自high民調」，不需要選舉一到就花招百出，拿自作無效民調混淆大眾、欺騙自己。

(中時 )