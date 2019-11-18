嘉義縣長翁章梁（中）18日化身打菜值日生，在朴子市大鄉國小和小朋友一起打菜。（張毓翎攝）

嘉義縣長翁章梁幫學童打菜。（張毓翎攝）

嘉義縣府將會推廣「感恩口訣」，讓嘉義未來的主人翁懂得感謝大自然和農民的恩賜。（張毓翎攝）

嘉義縣「健康聰明吃」向下扎根，嘉義縣長翁章梁18日化身打菜值日生，在朴子市大鄉國小和小朋友一起打菜、用餐。大鄉國小也透過懸絲偶短劇，以寓教於樂方式融入「我的健康餐盤6口訣」。翁章梁表示，縣府除建立學童正確的飲食觀念，為了從小培養健康身心，也已委請教育處編「感恩詞」，讓學童在良好的食育環境長大。

翁章梁表示，衛生局針對國小午餐的內容及配置比例，編了一個順口溜，藉此讓學童快速、簡單地了解食物對營養、健康最好的配比，今日到大鄉國小視察學童午餐用餐情況，發現每位學童都把口訣背的朗朗上口，希望讓學童從小培養均衡飲食觀念，將能受用一輩子。

國健署2013到2016年國民營養變遷調查結果，18歲以下族群，有80％以上每天牛奶、蔬菜和水果攝取量都未達建議標準，另外，86％成人每日蔬果攝取量不足，99.9％每日乳品攝取不足1.5份，因此，國健署依6大類食物攝取需求，發展「每日早晚1杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉1掌心、堅果種子1茶匙」口訣。

衛生局健康促進科長林裕珍表示，衛生局除了製作「我的健康餐盤6口訣」餐墊、海報推廣，也邀請翁縣長和大鄉國小學生一同錄製廣播帶，並在各鄉鎮社區內及校園播放，強化縣民及學童的認知。

翁章梁跟學童用餐前，他也邀學童一起覆誦感恩詞「我們今天有這個飯吃，感恩土地，感謝農民，謝謝食物」，他表示，嘉義縣為農業大縣，推動食農教育不遺餘力，未來縣府將會推廣「感恩口訣」，讓嘉義未來的主人翁懂得感謝大自然和農民的恩賜。

(中時 )