「第一名模」林志玲昨與AKIRA在台南老家舉辦婚禮，眾人恭喜志玲姊姊感情有所託負外，也想起她的情史，其中最著名的，莫過與「F4」言承旭糾纏近13年卻無緣牽手走人生的舊情，而在微博上擁有千萬粉絲的兩性專家許川，也剖析兩人最後沒能走在一起的原因，表示言承旭是「迴避依戀人格」，導致跟志玲姊姊感情破局，而這人格養成，與他的原生家庭有關。

許川表示言承旭自小家庭條件不太好，爸爸在他12歲就離開了，媽媽於是獨自一人養大他跟妹妹，但也因為忙於生計，自然在孩子的情感照顧上比較疏忽，言承旭曾在節目上說過自小「沒什麼人疼、沒什麼人愛」，他因為缺乏愛、情感上總得不到回應，最後基於保護自己而封閉自己，長大後在情感表現上，發展成非常想靠近另一半，但雙方靠得太近，他又覺得害怕，於是自動疏遠對方，迴避對方的情感，「迴避依戀人格」讓另一半感覺始終無法走進他的心裡，於是對這段感情失望，最終走向分手。

許川表示，其實能從言承旭與林志玲之間感覺到愛意，兩人在工作上也算熬出頭了，但這樣的條件卻還是分手了，許川分析，林志玲想要的是穩定、健康的愛，曾說過希望有人能牽著她、有肩膀讓她依靠，而言承旭在修復好與原生家庭之間的相處模式前，給不了女方這種愛，他曾說過：「為什麼兩個相愛的人，在受苦的時候想要接近，會那麼疼」，許川認為可能當年女方在情感處理上也不夠成熟，不足以引領言承旭走出來，因此「彼此相愛，又無法相愛」。

許川分析言承旭與林志玲這段無緣的愛戀，也表示任何人都可能面臨感情的關卡，而每個人的問題都不同，直言「破碎的感情，都是因為不懂愛、不會愛」，但認為感情出現問題並非無解，若能發現核心的原因，積極的修補，感情未必不能走下去，「這種改變的意識，才最重要」。

(中時電子報)