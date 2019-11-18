76歲寶山鄉民劉昌盛退休後，週一到週五都在新城村樂齡學習中心學習，10年來各種動靜課程都可看到他的身影，做學員兼任志工，終身學習和熱心公益的精神，榮獲全國終身學習楷模的肯定，22日將接受教育部頒獎肯定。

「學習讓我開拓視野，也賺到健康！」劉昌盛說，投入樂齡學習課程有插花、烘培、手做、園藝、衛教、延緩失智失能及外丹功等, 甚至林務局、紅十字會及衛生所的專業課程，也不會錯過。

劉昌盛說明參加延緩失能課程，學習彈力帶、彈力球可協調身體平衡，減緩肌少症，製作手提袋和拓印等手作課程，能手腦並用也提升美學，而養生外丹功，能柔軟肢體，強健體魄。

劉昌盛並擔任社區志工隊工程組長，土木、水電、鐵工、灑掃工作樣樣來，製作課程相關道具，為老師、學員及社區服務。

他說，近年來視力有點衰退，但不減他對學習的熱忱，將繼續勤學精進，增長智慧豐富後半餘生。

他肯定長照2.0與教育部樂齡課程活動計畫，讓長者老有所依，老有所用，也推崇無齡共學共食概念，希望大家都能走出家門，終身學習。

(中時 )