沾志玲姐姐喜氣，歡喜遊台南！台灣第一名模林志玲與日本男星AKIRA沾志玲姐姐喜氣A昨（17日）在台南市美術館1館完成婚宴，林志玲是台南的女兒，從宣布喜訊到籌備婚禮都備受國內外粉絲與媒體關愛，最後緣定台南市美術館1館，吸引市民與粉絲媒體齊聚。台南市市長黃偉哲也以古禮贈送一牛車嫁妝給林志玲，除獻上滿滿的祝福給新人外，也歡迎全國遊客趁此到台南的娘家小旅行，從南美館、林志玲父親故鄉的後壁！追隨志玲姐姐婚禮的腳步，感受台南最在地的人情味。

台南後壁出名的「嫁妝一牛車」。（圖取自台南旅遊網）

台南觀光旅遊局表示，在AKIRA與林志玲聯名信函中有提到為何會選擇台南：｢記憶中的童年，是志玲和哥哥親戚小朋友們穿梭在媽媽老家祠堂小徑裡的春夏秋冬，這個地方承載著與家人的快樂時光，也是志玲的爸爸媽媽充滿回憶的念想｣。

後壁菁寮老街。（圖取自台南旅遊網）

林志玲父親的老家在台南後壁，菁寮老街上還有早期各行各業店舖，許多店家更已超過百年，訴說繁榮過去，街上可以一次買齊辦好所有結婚用品，因而有「嫁妝一條街」別稱，這邊還有夯劇俗女養成記劇中女主角陳嘉玲住家是已逾百年歷史，鼎鼎有名台南市市定古蹟「金德興藥舖」，肚子餓了可以享用在地割稻飯與古早味相親約會的熱門地方「和興冰菓部」香蕉冰。

台南美術館1館是「原台南警察署」改建而成，在舊建築後方新增新式建築，新舊融合。

林志玲與AKIRA把世紀婚禮辦在台南，二位新人是台日聯姻，而台南是台灣最早開發的城市，擁有許多保存良好的日本時代建築。其中，志玲姐姐婚禮指定的「台南市美術館1館」係由石昭永建築師、日本坂茂建築設計事務所共同再利用增建，擷取了台南文化象徵結合日式空間哲學。建築本體則為1931年興建的直轄市定古蹟「原台南警察署」，其係由後來設計了林百貨的台南州地方技師梅澤捨次郎所設計，屬於折衷主義的藝術裝飾風格（Art Deco），是國內仍保存的警察署建築之一。

台南市美術館2館。（圖取自台南旅遊網）

不只1館熱門，台南市美術館2館以具台南特色的鳳凰花轉化為純粹又強烈的五角造型，再以垂直堆疊、錯位的各式方型空間，創造自由彈性的參觀動線，是今年最紅的打卡勝地之一。此外，兩座美術館皆坐落在人文歷史悠久的古蹟蛋黃區，與周邊台灣文學館、孔廟、司法博物館、林百貨等形成完整的展館聚落，不只知性味十足，更是民眾拍創意美照的新地標，絕對是遊台南必朝聖的文青打卡熱點。

民眾前往婚禮現場朝聖。（圖取自台南旅遊網）

台灣文學家葉石濤曾說，台南是一處適合戀愛結婚過生活的好地方。除跟著林志玲婚禮行程來台南沾沾喜氣外，這個有著豐富美食與多樣古蹟的愛情城市，月老的信仰可是流傳數百年，包含大觀音亭、祀典大天后宮、祀典武廟、重慶寺、南鯤鯓代天府、正統鹿耳門聖母廟、鹿耳門天后宮等，想要求紅線、姻緣及脫單的朋友不妨出發拜訪台南誠心參拜一番，還可以順便來趟美食之旅撫慰心靈！趁著國旅秋冬遊補助，趕緊來志玲姐姐台南娘家小旅行，感受一下讓林志玲及父母充滿幸福回憶的原點「台南市」的古都城市魅力。

(中時電子報)