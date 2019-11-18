今早傳出在12強冠軍戰遭韓國隊砲轟的山口俊要挑戰大聯盟，今日下午山口俊便在東京召開記者會，確定成為巨人隊首位使用入札制度挑戰大聯盟的球員，他說，「這次，我決定挑戰我的夢想。」

山口俊在2017年開始在巨人隊出賽，雖在該年因喝醉鬧事遭到禁賽一整季，不過隔年重振旗鼓並曾有無安打比賽，今年更繳出15勝的成績，還一舉拿下央聯勝投、勝率、三振王，是巨人拿下日本一的功臣之一。不過剛結束的12強賽事表現不理想，還在冠軍戰遭韓國隊單局炸裂2發全壘打，差點成為戰犯。

記者會上巨人球團社長今村司與監督原辰德都出席，並表示當初山口俊加入巨人時，就有提過挑戰大聯盟的想法，同時祝福他能順利圓夢，朝著目標前進。

山口俊也穿著西裝宣告，「這次，我決定挑戰美國大聯盟的夢想，過去在巨人隊的3年裡，很感謝球團、教練、隊友和球迷，一切都讓我很感激，接下來會積極面對新的挑戰。」山口俊其實在加入巨人隊以前，便懷有挑戰大聯盟的想法，這幾年不斷為了實現夢想而努力著。

過去巨人隊從未開放球員套過入札制度繳戰大聯盟，松井秀喜、上原浩治和高橋尚成等球星，皆是透過行使海外自由球員權才能如願，如今山口俊確定成為巨人隊首位「破例」的選手。

(中時電子報)