由柯佳嬿、許光漢、施柏宇等人主演的魔幻愛情影集《想見你》17日在中視首播，不僅深受女性觀眾喜愛，25-49女性高達0.73，在新媒體播出平台表現也十分優異，尤其愛奇藝台灣站上架以來觀看次數逾300萬，PTT論壇上10點首播後不到半小時，討論度已經「紅爆」！

昨晚主要演員柯佳嬿、許光漢、施柏宇、顏毓麟、章廣辰、大飛和大鶴特別齊聚一堂看首播，雖然都是自己已經演出過的內容，但看到成品播出，柯佳嬿也是忍不住眼眶數度泛淚，再次感動。

《想見你》主要演員一起看首播。（衛視中文台提供）

首集收視高點之一落在黃雨萱（柯佳嬿 飾演）懷疑已經離開的王詮勝(許光漢 飾演)是不是有出軌，半夜打電話給王銓勝的好友陳不挑(大飛 飾演)確認，想要找到一個不用那麼愛王詮勝的藉口，這段劇情網友們討論的心酸酸，也讓收視衝上高點。一起看首播的大鶴，看到劇中女主角黃雨萱因為太過思念，即便知道男朋友王詮勝空難失事離開了，但仍不停傳訊息給他，大呼「虐心」，非常有感！

原來大鶴就曾做過這樣的事情，四年前好友《大學生了沒》班底Cindy楊又穎離開的時候，因為太過思念，忍不住傳APP跟她聊天，分享自己的近況，拍什麼戲在忙些什麼等，然後也會問她在哪裡過的怎麼樣，即便知道對方不會回話，但彷彿之間能夠互相溝通，傳訊息給楊也成了他生活中的一項習慣。

《想見你》許光漢、柯佳嬿。（衛視中文台提供）

PTT論壇上LIVE討論文更是在不到半小時內「紅爆」，首次擔當男主角的許光漢擄獲許多女性觀眾的心，「目前已被光漢帥倒100次」、「光漢這部真的帥出新高度 很煩 >///<」、「女友視角真的好犯規好帥」；柯佳嬿的演技更是讓人心酸：「佳嬿演得好讓人心疼」、「第一集就塞這麼多洋蔥要逼死誰」、「柯佳嬿的演技真的好強大喔」。衛視中文台也將會在本週六(23日)晚上10點精彩首播！

中視、衛視中文台《想見你》由「金鐘視后」柯佳嬿與「百變男神」許光漢擔綱男女主角，加上新生代超人氣男星「台版朴敘俊」暖男施柏宇、以及《荼蘼》男主角顏毓麟共同演出，影評雀雀盛讚「 2019 年底最能讓台劇揚眉吐氣的神劇」，是非常難得一見的題材，融合愛情、魔幻、靈魂穿越、推理微燒腦的特色，要讓觀眾摸不著頭緒卻又欲罷不能，隨著主角們的故事一面抽絲剝繭、一面深受感動！

《想見你》不僅在中視、衛視中文台播出，新媒體平台FOX+、myVideo、愛奇藝、LINE TV、MOD & Hami、KKTV同步播出播出，更在大洋洲、美洲、歐洲、日本、印度、香港、中國、越南、泰國、韓國等地也都看得到，將台灣製作實力推上國際舞台。

(中時 )