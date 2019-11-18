市議員傅大偉（中）偕太太（左），由市長黃敏惠（右）陪同，到市選委會登記參選立委。（廖素慧攝）

市議員傅大偉（中）由市長黃敏惠（右）陪同到選委會，完成登記立委選舉。（廖素慧攝）

「暖男」傅大偉由「勇媽」黃敏惠及全體黨籍議員、競選團隊幹部陪同登記，展現團結氣勢。（廖素慧攝）

國民黨提名嘉義市議員傅大偉18日下午，由市長黃敏惠、副議長蘇澤峰及4位黨籍議員及大批支持者陪同，完成登記參選嘉義市立委，他高喊「有信心一定贏」，黃敏惠推崇傅大偉正派善良，能凝聚大家團結的力量，作為嘉義市往前走的力量。

「暖男」傅大偉由「勇媽」市長黃敏惠及競選團隊從競選總部出發，沿路宣傳，到市選委會，與副議長蘇澤峰、市議會國民黨黨團書記長張秀華、鄭光宏、陳家平及張敏琪等議員會合，繳交資料及保證金20萬元，完成登記參選第10屆立委，百餘名支持者高喊「凍蒜」，團結勝選的氣勢昂揚。

傅大偉說，嘉義市是小而美的城市，可發展精緻宜居城市，提升長者安養、醫療品質，打造舒適安全校園，設置「青創基地」輔導年輕人創業及就業的優良環境。

傅大偉說，他曾擔任1屆里長、連任4屆市議員，騎1台「歐兜拜」全市跑透透服務選民，深知地方的需求，最貼近民意及接地氣，絕對能當個稱職的立法委員。

黃敏惠說，傅大偉不善言詞，但比她初入政壇時，還要好些，政治人物不只是比口才，更重要的是傅大偉踏實、勤快及認真的務實個性，平日服務周到，是值得託付重任的好人選，如能順利當選立委，必能與市府合作，積極爭取中央資源，建設嘉義市。

(中時 )