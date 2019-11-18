蔣姓女子與任姓男友無業缺錢花用，蔣女動歪念在網路釣宅男，引誘到汽車旅館援交，先哄騙受害人進浴室洗澡，趁機洗劫財物逃逸，由男友騎車接應離去。因屢有被害人報案，警方成立專案，循線將這對鴛鴦大盜逮捕。

台南市警方近日屢接獲民眾報案，被害人苦稱，在手機的網路聊天團體認識1名主動加入好友的女子，對方一開始就熱情攀談，假意示好，聊沒幾次就約定到汽車旅館開房間援交，價碼5000元。起初以為飛來艷福，開房後女子就催促男方洗澡，卻趁機將衣褲或袋子內的財物洗劫，快步跑出旅館，由另一名男子騎機車接應逃逸。

曾有被害男子在洗澡時聽見開門聲，起疑心探頭查看，發現女子已不見，自己的手機與現金財物都被搜刮走，援交不成還賠上財物，事後越想越不甘心，向警方報案。

警方循線查出犯案的是一對情侶，兩人因長期無業缺錢花用，30歲蔣姓女子向37歲任姓男友提議，在網路釣宅男，以假援交、真行竊的方式作案，待她行竊得手，再由任男騎車在外接應，快速離去。這對鴛鴦盜起碼作案兩起，一起行竊得手1300元，另一起得手2萬元。

警方將兩名鴛鴦盜緝捕到案，依照竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，持續追查兩人有無犯下其他案件，呼籲被害者出面指認。

影片：https：／／youtu.be／jbHYskd3x2U

(中時 )