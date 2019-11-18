轉貼文章指陳菊貪汙 女遭判拘役50天 14:382019/11/18 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 楊姓女子在臉書轉貼文章指總統府祕書長陳菊貪汙，且提供5億元給蔡英文競選總統，陳菊提自訴，台北地院今依加重誹謗罪將楊女判處拘役50天、得易科罰金。可上訴。 今年8月時楊女又在臉書上分享貼文指責陳菊貪汙500億元、並提供5億元作為蔡英文競選之用，陳菊提告後，她在臉書上道歉，希望陳菊能「大人有大量請您放過我」。 台北地院審理期間，楊女希望她在臉書道歉即可但不被陳菊接受、調解失敗，北院依誹謗罪判楊女拘役50天、得易科罰金。 (中時 ) #陳菊 #貪汙 #拘役 #臉書 #台北 也許您會感興趣 推薦閱讀 iOS版Facebook偷調用相機 臉書發聲明澄清且已修復 12:202019/11/14 科技 《國際產業》跟進蘋果臉書，谷歌明年推出「Cache」支票帳戶 15:232019/11/14 財經 大樹警巧用社群臉書 協助毛小孩返家 18:232019/11/14 生活 防「幽靈」賬號擾大選 臉書狂刪54億賬號 20:042019/11/14 國際 邱毅臉書宣告 願自動退出國民黨不分區 12:432019/11/15 政治 政治貼文一PO就被砍 臉書公布原因了 23:242019/11/15 生活 臉書推美國版微信支付 美企紛紛模仿陸 11:012019/11/16 科技 民進黨不分區風波 林飛帆：感謝陳菊趕去官邸捍衛 16:332019/11/16 政治 臉書等科技巨擘 今年遊說支出將暴增 20:442019/11/16 財經 吳怡農諷蔣萬安 別因社會壓力才臉書發文 12:142019/11/17 政治 社會熱門新聞 洗澡到一半浴簾被拉開 女崩潰春光外洩 - 社會 日正妹女警兼差賣淫 他意外吃到給5顆星 - 社會 後座馬尾妹露雪白圓臀 他緊跟「護送」22秒 - 社會 廉政署行政肅貪 前中科管理局長共67人遭懲處 - 社會 大學生爽賺運毒外快 15萬換15年牢獄 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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