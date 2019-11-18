楊姓女子在臉書轉貼文章指總統府祕書長陳菊貪汙，且提供5億元給蔡英文競選總統，陳菊提自訴，台北地院今依加重誹謗罪將楊女判處拘役50天、得易科罰金。可上訴。

今年8月時楊女又在臉書上分享貼文指責陳菊貪汙500億元、並提供5億元作為蔡英文競選之用，陳菊提告後，她在臉書上道歉，希望陳菊能「大人有大量請您放過我」。

台北地院審理期間，楊女希望她在臉書道歉即可但不被陳菊接受、調解失敗，北院依誹謗罪判楊女拘役50天、得易科罰金。

(中時 )