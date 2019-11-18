經濟部長沈榮津今（18）日表示，因各方利害關係人至今仍無法取得共識，雖目前共有13個修法版本，在歷經四次黨團協商後，礦業法修正草案仍無法在立法院本會期三讀通過。

近期環團四處陳情呼籲，若不儘速修法，承諾在這屆立委任期完成說好的《礦業法》修法，否則等到新會期又將重新來過，沈榮津今在立法院經委會受訪時表示，包括原民、原民會、原民組織、環團、企業及政府等各方意見均不一致，也因修法版本太多導致無法建立共識，這是主要癥結所在。

蔡英文總統2017年6月24日頒發齊柏林褒揚令時曾承諾修《礦業法》，引發各黨派立委對此政策表達不同意見，現在算起是本屆立法院正常運作的倒數一個月，各民間團體表示，在這最後的一個月，召集協商完成修法，是立法院的責任，更是蔡英文總統的承諾。即便只剩最後一個月，只要完全執政的民進黨「願意」就能在本會期加速推進並完成修法。

過去一個月，民間團體大動作召開四場記者會，分別對行政院和立法院要求推進礦業法進度，而行政院將球傳給立法院，表示一切尊重立法院的審議進度，而立法院蘇嘉全院長則至今仍未出面回應，唯獨民進黨團總召柯建銘呼籲各界勿因即將來臨的大選拿出來做政治炒作。

對此，民間團體鄭重澄清，自2013年來，6年間民間團體已召開54場次記者會及聲明稿、12篇投書、更在2017年6月25日發動過一場礦業改革的凱道遊行集會，近25萬人連署支持礦業修法，如今卻不見礦業改革的具體進展，何來選前炒作之說？

落實推動對台灣山林永續發展、產業發展和基本人權的「礦業改革」已是民間團體的共識，也是全國人民關注的重要改革，冀希各黨團立委及各方利害關係人等能儘速取得共識，在本會期最後一個月共同召集協商完成修法。

(中時 )