藍信祺自稱是全人類唯一合法統治皇帝，今年1月間在臉書貼文要將國民黨畜牲公開處決，法官以藍表達政治訴求判決無罪，藍獲判後不到1個月，即在中山北路帳篷掛起「殺蔡英文」布條，隨即被檢警逮捕諭令5萬，今年9月19日下午，又在臉書上說要發動內戰、炸毀總統府、攻擊核電廠，士林地檢署再度以恐嚇公眾罪嫌提起公訴。

55歲藍信祺曾犯下殺人等罪，入監服刑後出獄，2011年、2015年間揚言要競選總統，但因未送出連署書而作罷，還說：「不支持我者都會死」、「不支持我就是自己殺死自己父母」等言論，今年年初臉書上貼文「朕要將蔡英文民進黨、國民黨畜牲公開處決，活生生將齒骨一截截挖出，株連九族」等文字，法官衡量前後文字，認藍信祺是表達政治訴求，而且沒有人關心他的言論，並未造成公眾恐慌，判決無罪。

但藍得知法官判他無罪後，竟變本加厲寫布條「殺蔡英文」，警方要他拆除並以恐嚇公眾罪移送，他還大言不慚告訴警察：「法官說無罪」。

藍9月19日下午1點多，利用Facebook（臉書）個人動態留言「自民國83年聲明殺戮內戰：主張變更國家體制」、並以圖片「發動台灣殺戮內戰：汽車炸毀總統府、攻擊核能電廠、油庫、中斷交通、全民殺戮內戰」恐嚇公眾，導致人民心生畏懼。

但檢察官認為，藍以此惡害通知，恐嚇要將暴力手段加諸在廣大社會大眾身上，已經不是政治訴求。認定藍再犯恐嚇公眾，依法提起公訴，另外，「國民黨畜牲公開處決」獲判無罪部分，士林地檢署亦已上訴。

(中時 )