20歲黃姓男子日前遺失機車，18日清晨黃男與大伯驅車前往蘆洲找朋友，赫見16歲吳姓少年騎乘自家機車與多名惡煞經過，黃男與大伯一路尾隨吳少至士林、蘆洲，雙方最終於三重區集賢環保公園爆發口角，黃男持折疊刀刺向吳少左胸口，吳少送醫後宣告不治。警方表示，黃男18日上午6時許在大伯陪同下前往警局自首，全案將朝殺人罪嫌偵辦。

據了解，黃男弟弟日前將機車借給其他人，黃男17日報案機車失竊；黃男與大伯18日凌晨開車欲至蘆洲三民捷運站訪友，赫見一干人聚集並發現吳少騎乘自家機車，於是一路尾隨在後。

兩人18日清晨4時許，又見吳少一干人等從台北市大直區強押一男子返回蘆洲垃圾場痛毆，黃男怕弟弟的機車因鬥毆有毀損，因此通報警方；吳少見警笛四起和另2名同夥騎乘機車逃至三重集賢環保公園附近。

黃男與大伯尾隨吳少前往公園質問吳少「這是你的機車嗎？」吳少回說「這是我的機車」雙方爆發口角，吳少的2位友人不願介入衝突先行離開；豈料黃男持折疊刀刺入吳少左胸口，吳少當場血流如注，負傷奔逃50公尺後因失血過多倒臥集賢路、吉祥街口，經送醫後仍宣告不治。

黃男刺傷人後隨即與大伯駕車逃逸，並將摺疊刀丟進三重區富貴街水溝，事後見事態嚴重，於是自行前往警局自首，警方訊後依殺人罪嫌將黃男及大伯移送新北地檢署偵辦。

(中時 )