國民黨總統參選人韓國瑜近日公佈張善政為副手，今天正式登記，聲勢稍微轉好，而最新民調也出爐了，民調結果顯示，民進黨蔡英文獲得45%支持度、國民黨韓國瑜37%支持度，親民黨宋楚瑜8 %支持度，韓、蔡雙方差距8個百分點。與上次民調結果相較，韓、蔡差距從9個百分點縮小為8個百分點，但此次有加入正式登記的宋楚瑜做比較。網友看完紛紛表示，「藍綠竟然平盤！」、「震撼！」、「非韓不投啦」。

據媒體《TVBS民調中心》今(18日)在臉書所公布最新總統大選民調，結果顯示，在「三腳督」對決下，民進黨蔡英文45%、國民黨韓國瑜支持度37%，宋楚瑜支持度8%，韓、蔡雙方差距8個百分點，但仍有10%未表態。若與上次同為《TVBS民調》8日所做「三腳督」民調結果相較，蔡英文維持45%，韓國瑜亦維持37%。韓蔡雙方差距不變，宋楚瑜卻下跌2個百分點

值得注意的是，這次也將正式登記後的親民黨宋楚瑜加入對比，宋的支持度與上次8號結果相較則從10%下降為8%。

網友看完紛紛表示，「藍綠竟然平盤！」、「這個比較實在吧」、「穩了」、「一個禮拜追1%」、「投票前剛好逆轉！」、「非韓不投」、「TVBS蠻準的」、「黃金交叉」、「TVBS還是要信一下，他的準度蠻高的」。

(中時電子報)